Anche a Ferragosto non si ferma l’attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri.

Pochi minuti fa infatti, attivati dalla Sala Operativa Regionale, sono intervenuti in Via Furbara Sasso a Cerveteri, per lo spengimento di un incendio dovuto a delle sterpaglie.

I Volontari, guidati dal Responsabile Renato Bisegni, sono sul posto con due equipaggi.