Incendio in via del Fosso della Magliana, un denunciato - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Un uomo, di origini egiziane, è stato denunciato in stato di libertà per incendio colposo in relazione al rogo registrato lunedì 27 aprile in un deposito situato in via del Fosso della Magliana. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo – che ha un regolare contratto di affitto nel terreno dove sono divampate le fiamme – avrebbe dato fuoco a delle cassette di legno per smaltirle. L’incendio, probabilmente a causa del vento e che è stato domato, si è poi propagato verso un camion parcheggiato nelle vicinanze.

L’uomo, che ha riportato ustioni di primo e secondo grado, si è poi recato in ospedale. Sul luogo del fatto gli agenti dei commissariati San Paolo e Monteverde, i vigili del fuoco e la Polizia locale del Gruppo XI Marconi. La nuvola di fumo nero che si è alzata è stata notata in diverse zone: Trullo, Corviale, Colle del Sole.