Incendio in via Bramante, morta una donna a Civitavecchia • Terzo Binario News

Una donna è morta nell’incendio di un appartamento a Civitavecchia, in via Bramante.

Le fiamme stanno tenendo occupati i Vigili del fuoco dalle 16.30 quando gli uomini della Bonifazi sono accorsi al terzo piano di una palazzina. I Vvf si sono subito prodigati iniziando rapidamente le operazioni di spegnimento e ricerca a persona all’interno dello stabile.

Parte della squadra si è occupata di effettuare ventilazione forzata in modo da liberare rapidamente il vano scale dai fumi tossici. Mentre le fiamme erano quasi completamente domate, i Vvf hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna.

Tratta in salvo un’altra signora con l’ausilio dell’autoscala. La donna era riuscita a rifugiarsi in terrazza.

Un carabiniere libero dal servizio ha aiutato ad uscire dalla palazzina le due ragazze residenti nell’appartamento coinvolto, purtroppo la quantità del fumo ha reso impossibile continuare l’opera. In ausilio anche i Vigili del fuoco di Cerveteri con l’equipaggio della 26A.

Tre persone affidate alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto. La rapidità di spegnimento ha fatto si che le fiamme non si propagassero agli appartamenti adiacenti.

Forze dell’ordine sul posto.

Le cause sono in corso di accertamento.