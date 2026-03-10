 Tartaruga azzannatrice a Torre Flavia, ecco il secondo esemplare in pochi giorni • Terzo Binario News

Tartaruga azzannatrice a Torre Flavia, ecco il secondo esemplare in pochi giorni

Mar 10, 2026 | Ambiente, Animali, Cerveteri, Cronaca, Ladispoli

tartaruga azzannatrice

Tartaruga azzannatrice (Chelydra serpentina, originaria del Nord America) trovata sul sentiero della Palude di Torre Flavia. Si tratta del secondo esemplare recuperato in pochi giorni.

tartatuga azzannatrice carabinieri forestali ladispoli torre flavia

Recuperata dai volontari e dalle guardie Nogra e conferita al centro CITES per animali esotici e pericolosi dai Carabinieri del Comando di Civitavecchia.

Dicono gli Amici di Torre Flavia: “Tutti coloro che trovano sui sentieri dell’area naturale protetta tartarughe NON DEVONO AVVICINARLE.

In particolare qesta specie è mordace e può infliggere ferite profonde. Nei prossimi giorni partiremo con un progetto di rimozione di questi animali alloctoni dalla palude”.