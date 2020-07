Incendio in via Ardeatina: capannone in fiamme - Terzo Binario News

Incendio in via Ardeatina, all’altezza del civico 1998. Il rogo – le cui cause al momento sono imprecisate – è divampato in una azienda agricola e ha interessato il capannone di circa 500 metri quadrati di superficie. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Marino(15A) con l’ausilio di due autobotti (ab11 e ab 32): l’episodio è avvenuto alle 14,30 di martedì 7 luglio.

Nessuna persona è rimasta ferita e gli animali sono stati tratti in salvo. Presenti anche Acea e i carabinieri.