Incendio in una palazzina di Prima Porta, 18 intossicati - Terzo Binario News

Oggi alle ore 14,30 circa, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato n.2 APS (8/A e 9/A), un’autobotte, carro teli e carro autoprotettori, in via Inverigo n.20 ,a Roma ,per un incendio di diverse cantine di una palazzina composta da 7 piani fuori terra.

Giunti sul posto, le squadre intervenute provvedevano ad estinguere le fiamme. Durante le operazioni sono stati tratti in salvo diversi condomini, impossibilitati ad uscire dalle proprie abitazioni a causa della nube di fumo che invadeva completamente le scale condominiali con l’utilizzo dell’autoscala (AS/6).

Cinque di loro sono rimaste lievemente intossicate e trasportate dal 118 all’ospedale S. Carlo di Nancy. FF.OO sul posto e 118.