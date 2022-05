Auto contro un albero, ambulanza sul posto

Incidente poco fa sulla Braccianese Claudia a Vigna di Valle, in direzione Bracciano, dove un’utilitaria è finita contro un albero poco dopo l’incrocio con via dell’Anguillara.

Soccorsi sul posto per le cure dei feriti mentre si sono formate ben presto delle code in entrambe le direzioni, in particolare verso Bracciano.