Incendio in piazza Luigi Diodati: chiosco del mercato avvolto dalle fiamme, altri banchi coinvolti - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio al Fleming. Per cause in corso di accertamento – in base alle prime informazioni raccolte – le fiamme sono divampate da uno dei chioschi del mercato rionale presente in piazza Luigi Diodati. È quanto avvenuto alle 16,30 di lunedì 13 luglio. Altri banchi colpiti: tre, in totale, con i danni principali.

Ascoltati i vigili del fuoco – presenti con le squadre di Prati( 9A) e Montemario (8A) il carro auto protettori (TA6) e un’autobotte – hanno detto che nel complesso sono stati otto i banchi coinvolti.

Sul posto anche la Polizia del Gruppo XV Cassia. Secondo quanto riferito dai caschi bianchi, al momento non risultano esserci feriti.