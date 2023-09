Momenti di apprensione questa mattina a Fiumicino per un incendio sviluppatosi in Via Stintino, dove alcune sterpaglie sono andate a fuoco.

Tempestivo e fondamentale si è verificato essere l’intervento dei Vigili del Fuoco di Cerveteri, che sono prontamente intervenuti, coadiuvati anche da mezzi di Protezione Civile, per domare immediatamente le fiamme. Fortunatamente, nessun ferito, ma tanta paura.