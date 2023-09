“Liberamente si conferma eccellenza del Litorale, Campo di Mare piena di giovani tutta l’estate”, la soddisfazione del Sindaco Gubetti • Terzo Binario News

È una Elena Gubetti soddisfatta quella che questa mattina, all’interno di una diretta web, ha commentato l’Estate 2023 di Cerveteri. Il Sindaco di Cerveteri ha parlato ampiamente degli eventi del Lungomare e del successo di Liberamente, che per il terzo anno è tornata ad alleviare l’estate a tante persone con disabilità.

“È stata una stagione molto bella – ha detto la Gubetti – nella quale abbiamo registrato tantissime presenze, abbiamo realizzato eventi sul Lungomare con un progetto iniziato in maniera sperimentale ma che ha avuto ampio gradimento. Ovvio che tante cose andranno senza dubbio migliorate, ma l’obiettivo di far vivere il nostro Lungomare tutto il giorno, di permettere alle famiglie di passeggiare, di prendere un caffè o di cenare in riva al mare è stato raggiunto. Si è trattato di un esperimento con un bilancio positivo, senza dubbio lavoreremo per fare una proposta ancor più soddisfacente e interessante. Abbiamo registrato la presenza di tanti giovani, tanti ragazzi, sono stati organizzati tanti eventi sportivi proprio come previsto dal progetto, ogni settimana ci sono stati eventi diversi e anche la Spiaggia Liberamente, che continua ad essere un fiore all’occhiello di tutto il litorale nord di Roma, è stata un successo, richiamando la presenza anche di persone provenienti da fuori città”.