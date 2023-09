Lotta serrata all'evasione a Fiumicino, emessi avvisi per oltre 2 milioni e mezzo di euro • Terzo Binario News

La Fiumicino Tributi, in stretto coordinamento con l’Amministrazione comunale, ha intensificato l’attività focalizzata al contrasto dell’evasione dei tributi locali, riscontrando numerosi illeciti. Il lavoro, svolto su input del sindaco Mario Baccini per una verifica capillare su tutto il territorio comunale, ha portato a numerosi riscontri di inadempienza rispetto al pagamento dei tributi.

Un’azione orientata a garantire il rispetto di legalità e giustizia sociale, finalizzata ad una più equa distribuzione del prelievo e alla partecipazione di tutti i cittadini contribuenti alla spesa pubblica locale.

A questo proposito, da luglio scorso a oggi, sono state prese in esame le posizioni IMU e TARI di soggetti connotati da specifici profili di rischio, attraverso un’attività condotta dagli operatori e responsabili dei due settori della Fiumicino Tributi che, avvalendosi dell’esperienza accumulata in anni di attività e grazie a una capillare analisi e incrocio delle varie banche dati disponibili, ha permesso di accertare circa 2 milioni e 650mila euro di introiti sottratti alla collettività.

Nel dettaglio, sul fronte IMU, sono stati scoperti 457 evasori (406 persone fisiche e 51 soggetti economici) e, tra questi, 305 evasori totali che non avevano versato l’Imposta Municipale Propria. L’intera attività si è tradotta in circa 1 milione 200mila euro che verrà notificato ai contribuenti individuati e che comprende il tributo, le sanzioni e gli interessi dovuti. Incrociando i dati relativi alle persone fisiche e soggetti economici con residenza e sede estera con quelli della banca dati IMU, sono stati scoperti ulteriori 121 soggetti (119 persone fisiche e due soggetti economici) non in regola con il versamento del tributo, tra questi: 78 evasori totali di cui due società. Un piano operativo antievasione che ha permesso di far emergere 238 mila euro di pagamenti dovuti tra tributi, sanzioni e interessi.

Per quanto riguarda le verifiche e gli approfondimenti compiuti sulle posizioni che riguardano la Tassa sui Rifiuti (TARI) sono stati individuati 306 soggetti (277 persone fisiche e 29 soggetti economici) non in regola con i pagamenti, tra i quali 300 evasori totali, per una cifra complessiva di mancati introiti che ammonta a 1 milione e 200mila euro circa.

Ai destinatari non in regola con il pagamento dei tributi locali, sono in fase di invio gli avvisi di accertamento. Le attività della Fiumicino Tributi sono tuttora in corso e, nelle prossime settimane, verranno implementate attraverso task force specificatamente costituite per la lotta all’evasione dei singoli tributi. Fiumicino Tributi, di concerto con l’Amministrazione comunale, è a disposizione di quanti intendano regolarizzare la loro posizione ed è costantemente al fianco della maggioranza dei cittadini onesti e delle imprese che pagano le tasse.