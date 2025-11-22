 Incendio di appartamento a Manziana, i pompieri salvano una donna • Terzo Binario News

Incendio di appartamento a Manziana, i pompieri salvano una donna

Nov 22, 2025 | Senza categoria

Alle 20 di ieri sera i Vigili del fuoco di Bracciano sono stati impegnati in un incendio appartamento nel comune di Manziana.

A bruciare era un alloggio sito al secondo piano di uno stabile sito in corso Vittorio Emanuele.

I Vvf della 25A arrivati immediatamente sul posto hanno subito dato il via alle operazioni di spegnimento contemporaneamente parte della squadra faceva ricerca all’interno dello stabile.

Tratta in salvo un’anziana donna e affidata alle cure del 118 presente sulla scena.

La rapidità di esecuzione ha fatto si che l’incendio non si propagasse all’intero edificio. Visto la mole del fumo sprigionato per i Vvf è stato necessario utilizzare parecchi autorespiratori, bombole di aria, per operare in sicurezza.

Presenti anche i Carabinieri.