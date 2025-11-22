Incendio di appartamento a Manziana, i pompieri salvano una donna • Terzo Binario News

Alle 20 di ieri sera i Vigili del fuoco di Bracciano sono stati impegnati in un incendio appartamento nel comune di Manziana.
A bruciare era un alloggio sito al secondo piano di uno stabile sito in corso Vittorio Emanuele.
I Vvf della 25A arrivati immediatamente sul posto hanno subito dato il via alle operazioni di spegnimento contemporaneamente parte della squadra faceva ricerca all’interno dello stabile.
Tratta in salvo un’anziana donna e affidata alle cure del 118 presente sulla scena.
La rapidità di esecuzione ha fatto si che l’incendio non si propagasse all’intero edificio. Visto la mole del fumo sprigionato per i Vvf è stato necessario utilizzare parecchi autorespiratori, bombole di aria, per operare in sicurezza.
Presenti anche i Carabinieri.