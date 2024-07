Incendio alla Borghesiana, fiamme a ridosso delle case. Roghi anche fuori città • Terzo Binario News

Incendio alla Borghesiana. Le fiamme – dalle 14 di oggi – sono divampate all’altezza di via Mezzoiuso. Il rogo è arrivato a ridosso delle case (a circa 50 metri dalle abitazioni). Vigili del fuoco presenti con due squadre, un’autobotte e i Gos (Gruppo operativo speciale). Al momento non risultano persone ferite o coinvolte.

Diverse le segnalazioni dei cittadini, che hanno sfogato sui social la propria rabbia. “Ho la cenere fino a casa mia, che casino, bisogna tenere pulito”. Presenti anche gli uomini della Protezione civile e della Polizia di Stato.

Incendio via Laurentina

Un incendio è divampato, a partire dal primo pomeriggio di oggi, in via Laurentina, all’intersezione con via di Castel di Leva. Le fiamme sarebbero scaturite da un’auto, una Citroën C5 che, per cause da accertare ha preso fuoco, per poi propagarsi nell’area di Fonte Laurentina. Non risulta al momento alcun ferito. Sul posto sono intervenute le pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia locale di Roma Capitale, per la messa in sicurezza della zona. Gli agenti sono ancora impegnati nelle chiusure di via Castel di Leva, tra via Rita Brunetti e Via Laurentina, in ambo i sensi di marcia. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme.

Incendio ad Albano

Alle ore 12,30, nel Comune di Albano Laziale, in via di Santa Maria in Fornarola, due squadre dei caschi rossi e un’autobotte sono state impegnate per domare le fiamme che si erano propagate nelle vicinanze di un depuratore.

Incendio a Cerveteri

Alle ore 13 circa, a Cerveteri in via di Castel Campanile, è stato richiesto l’intervento del Dos (Direttore Operazioni Spegnimento), per un vasto incendio di sterpaglie.

