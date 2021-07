Incendio al parcheggio della carrozzeria, 16 mezzi distrutti a Fregene - Terzo Binario News

Alle ore 4,00 la Sala Operativa ha inviato presso Fiumicino in via Debeli n.51, la squadra VV.F di Ostia (13/A) ed una botte (AB/7) per incendio autovetture. Nessuna persona coinvolta, l’incendio ha completamente distrutto 12 auto, danneggiandone altre 3 ed una moto c he sostavano in un parcheggio all’aperto di una carrozzeria.

Su segnalazione giunta al 112, verso le 4 circa i Carabinieri della Stazione Fregene sono intervenuti per l’incendio. Al termine delle operazioni di spegnimento i militari hanno constatato che, 16 autovetture venivano completamente danneggiate dalle fiamme.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri per individuare le cause.