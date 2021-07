Assemblea pubblica del Contratto di Fiume Arrone - Terzo Binario News

Si svolgerà giovedì 8 luglio alle ore 17 l’Assemblea pubblica del Contratto di Fiume, Costa e Paesaggio Arrone. Il progetto, al quale hanno aderito trentacinque organizzazioni pubbliche e private, sta giungendo al termine delle attività propedeutiche alla firma del vero e proprio “Contratto di fiume”.Le attività finora svolte hanno consentito una continua scoperta delle bellezze, delle ricchezze, delle peculiarità e di altre caratteristiche dei territori dei Comuni di Cerveteri e di Fiumicino. Tra queste assumono una grande rilevanza quelle legati alle acque, alla Costa e al Paesaggio. Ed ancora più entusiasmante è il sentire che si sta facendo qualcosa di molto utile per l’intera collettività.L’ambizioso obiettivo del Contratto di Fiume è quello di ideare e mettere a punto strumenti di gestione consapevole del territorio e di tutte le attività su esso svolte, a beneficio dell’intera collettività. Al momento sono state completate le tre Fasi (Analisi conoscitiva, Documento strategico e Piani di Azione) ed è stato approntato il testo preliminare del Contratto di Fiume. Tutta la documentazione prodotta è consultabile e scaricabile dal sito ufficiale del Contratto di Fiume, alla pagina https://contrattodifiumearrone.it/documentazione-progettuale/I Piani di Azione redatti riguardano tre temi di elevato interesse generale: Agricoltura e Tecnologia; Cittadinanza attiva e Valorizzazione; Turismo. Sono in via di completamento i Piani di Azione riguardanti l’Asset Acque relativamente a Fascia costiera e Erosione costiera.L’Assemblea pubblica di giovedì 8 luglio (alla quale è possibile partecipare attraverso il link https://meet.google.com/umh-aogr-pgp) è finalizzata dare ulteriore evidenza al processo partecipativo che ha caratterizzato l’intero percorso iniziato due anni fa, fornendo a tutti la possibilità di poter offrire contributi, pareri e opinioni da recepire per una più consapevole valutazione delle azioni prioritarie da porre in essere una volta che sarà firmato il Contratto di Fiume. Comitato di Coordinamento del Contratto di Fiume, Costa e Paesaggio Arrone

