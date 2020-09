di Claudio Bellumori

Incendio a Villa Gordiani. Per cause in corso di accertamento due veicoli – una Fiat Sedici e un furgone Iveco – sono stati avvolti dalla fiamme. L’episodio è avvenuto alle 3,40 di mercoledì 9 settembre su viale Partenope.

Presenti i Vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Torpignattara.