Incendio a Valle Aurelia: fiamme avvolgono camper e tre auto - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio a Valle Aurelia. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, hanno distrutto un camper, utilizzato da un senza fissa dimora di 43 anni (che non era presente al momento del rogo). Le lingue di fuoco hanno coinvolto anche un Fiat Fiorino, una Citroen C3 e una Ford C-Max: i proprietari dei veicoli hanno riferito di non aver mai ricevuto minacce. Il tutto è accaduto intorno alle 22 in via Umberto Moricca. Non ci sono stati feriti.

Sul posto gli agenti del Distretto Aurelio e i pompieri, presenti con le squadre di Prati(9/A) e dell’ Eur (11/A), con il supporto di due botti (AB/10 e AB/12).