Incidente in via XX Settembre, auto finisce contro la colonnina idrante: copiosa fuoriuscita d'acqua - Terzo Binario News

Incidente in via XX Settembre/piazza San Bernardo. Un uomo di nazionalità Macedone, a bordo di Volkswagen Golf, ha colpito una colonnina idrante provocando la fuoriuscita di acqua. Il conducente del veicolo è stato accompagnato al Policlinico Umberto I in codice giallo. L’episodio è avvenuto alle 22 di giugno 17 giugno.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale I Centro ex Trevi é intervenuto. Presenti anche i tecnici Acea, l’area è stata transennata.

Sulla pagina Facebook “Partito Roma Nord” è apparsa la foto di Paolo Cencioni, che immortalato la scena. E sulla bacheca social non è mancato il commento: “Gran carambola in via XX Settembre, dove una Golf ha tranciato una colonnina per gli idranti. Il forte e copioso getto d’acqua, si è quindi incanalato verso via Torino. A Roma si direbbe un “bel botto”, ma roba da dilettanti rispetto alla inondazione di Corso Francia”.

c.b.