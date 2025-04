Incendio a Santa Marinella: Carlo Antonio Zajac morto per una sigaretta accesa • Terzo Binario News

Il fuoco si è propagato al bucato, generando il fumo che lo ha asfissiato; salma è al Verano in attesa dell’autopsia

Probabilmente è una sigaretta lasciata accesa, con l’incendio di alcuni indumenti lasciati incustoditi, la causa della morte di Carlo Antonio Zajac, il 75enne morto per asfissia nell’incendio del suo appartamento al secondo piano della palazzina di via delle Colonie 121 a Santa Marinella.

Domenica pomeriggio sono divampate le fiamme e il fumo che si è ingenerato è stato fatale per l’uomo. Ora il suo corpo è stato traslato all’Istituto di Medicina Legale del Verano, in attesa che venga effettuata l’autopsia, anche se si tratta più di una questione formale.

Intorno alle 18.30 del pomeriggio di Pasqua l’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con diverse squadre: la 26A di Cerveteri, l’autoscala e l’autobotte di Civitavecchia. Una trentina i pompieri al lavoro, anche perché sembra fosse consuetudine per l’uomo quella di chiudersi a chiave in casa.

E infatti gli uomini della Bonifazi con i colleghi sono potuti entrare solo rompendo i vetri di una porta-finestra situata sul balcone. Si è trattato di un intervento complesso perché quando i pompieri sono entrati, l’appartamento era completamente avvolto dal fumo.

Sono state aperte le finestre delle camere abbattendo i vetri al fine di far raffreddare l’abitazione e consentire al fumo di fuoriuscire. A dimostrazione di quanto la situazione fosse critica, è arrivato dal Comando Provinciale di Roma anche il Carro Respiratori: infatti gli uomini entrati nell’appartamento hanno consumato moltissime bombole di ossigeno tanto da rendere necessario il rimpiazzo. Il lavoro di smassamento e messa in sicurezza dei pompieri è proseguito fino a sera, intervallato dal cambio di personale degli uomini di Porta Tarquinia.

Da quanto risulta, il 70enne è stato trovato sul divano. Sul posto i Carabinieri, che hanno trasmesso alla Procura di Civitavecchia una relazione sui fatti in attesa dell’esame autoptico, e l’ambulanza della Misericordia di Santa Marinella con l’automedica. E proprio il medico dell’associazione ha constatato il decesso.

Quasi deserto lo stabile di via delle Colonie 121 quando è divampato l’incendio: presente solo una signora al terzo piano – ovvero l’appartamento sopra quello andato distrutto – costretta a scendere in strada mentre i Vigili del Fuoco terminavano le operazioni di spegnimento. Al momento, l’abitazione incendiata è stata posta sotto sequestro sia per verificare la tenuta del pavimento, potenzialmente pericolante perché danneggiato dal fuoco, che per l’accertamento dei fatti. Quando si sono svolte le operazioni su via delle Colonie, gli abitanti delle case vicine hanno portato beni di conforto agli uomini che stavano lavorando.

Nella cittadina balneare la morte di Zajac ha destato scalpore per le circostanze in cui è avvenuta ma il suo soggiorno in via delle Colonie 121 non è stato affatto semplice. Infatti i coinquilini del 75enne, originario di Avellaneda, in Argentina, hanno lamentato comportamenti poco accoglienti ma sembra che questi fossero dovuti a uno stato di salute precario. I vicini hanno riferito di dissidi frequenti con l’uomo.

Tra l’altro il pomeriggio di Pasqua aveva visto un altro intervento dei pompieri: stavolta per l’incendio di un mobiletto in un’abitazione di via Trieste nel centro storico di Civitavecchia spento immediatamente.