Tolfa ospita le XVI Olimpiadi della Cultura e del Talento • Terzo Binario News

Si comincia oggi con la sfilata, poi altri tre giorni di prove per i 300 studenti superiori provenienti da tutta Italia

E’ tornato nel suggestivo borgo di Tolfa il piccolo esercito di giovani chiamati a raccolta per le Olimpiadi della Cultura e del Talento, un evento che puntualmente in primavera celebra la creatività, la passione e l’impegno degli studenti provenienti da tutta Italia.

Si comincia da oggi e per altri tre giorni, fino a domenica 27 aprile, saranno di scena competizioni, emozioni e scoperte, dove la cultura e il talento si incontrano per dare vita a un’esperienza unica.

“È con grande orgoglio e profonda emozione che la nostra città accoglie le finali della XVI edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento – il commento della sindaca Stefania Bentivoglio -, Saranno oltre 300 i giovani provenienti da tutta Italia che si sfideranno in un clima di sana competizione, mettendo in luce le loro capacità, la loro creatività e la loro passione. Questo evento rappresenta non solo un momento di straordinario valore culturale e formativo, ma anche un’occasione preziosa di incontro, confronto e crescita per i ragazzi, che sono e saranno i protagonisti del nostro futuro. Come Amministrazione, siamo onorati di ospitare una manifestazione che da sedici anni continua a promuovere l’eccellenza, il merito e il talento giovanile, offrendo spazi concreti di espressione e valorizzazione”.

“Auguro a tutti i partecipanti – aggiunge Bentivoglio – di vivere questa esperienza con entusiasmo, impegno e spirito di condivisione. A nome di tutta la città, rivolgo un caloroso benvenuto ai ragazzi, alle loro famiglie e agli organizzatori, ringraziandoli per aver scelto il nostro territorio come cornice di questo straordinario appuntamento. Come al solito, le nostre attività commerciali hanno formulato delle opzioni convenzionate per il soggiorno dei ragazzi. Oggi al via con la.sfilata di inaugurazione che culminerà al teatro per dare ufficialmente avvio al tutto”.



Le finali si terranno infatti al Teatro Claudio, con una serie di prove che metteranno alla prova le capacità artistiche, linguistiche e creative dei partecipanti. Le squadre, composte da sei studenti, si sfideranno in diverse discipline: Parlateci di…;Staffetta della Cultura; Prova Talento; CortOlimpiadi; Prova Fotografica; Battle: Miglior Talento.

Ogni prova sarà valutata da una commissione esperta, che terrà conto di criteri quali originalità, creatività, tecnica e collaborazione di squadra. Inoltre, le squadre avranno l’opportunità di esibirsi in performance artistiche che spaziano dalla danza alla musica, dalla recitazione alla fotografia, dimostrando così la ricchezza e la varietà dei talenti presenti.

I premi in palio sono prestigiosi e pensati per valorizzare ulteriormente l’impegno e la dedizione degli studenti: Primo Premio: un viaggio di una settimana sull’isola di Gozo a Malta, con volo a/r e pernottamento di 7 notti, o in alternativa, una Smartbox per ogni componente della squadra. Secondo Premio: 6 gift card del valore di 100€ ciascuna da spendere su VolaGratis.com. Terzo Premio: 6 gift card del valore di 50€ ciascuna da spendere su VolaGratis.com.

Oltre ai premi principali, saranno conferiti riconoscimenti speciali nelle seguenti categorie: Miglior prova “Parlateci di…” , Miglior “CortOlimpiadi”, Premio della Critica nella “Prova Talento”,Miglior performance artistica di squadra nella “Prova Talento”, Vincitori della “Staffetta della Cultura”, Miglior prova Fotografica. Infine 6 studenti delle classi terze e quarte selezionati dalla Scuola Superiore Sant’Anna parteciperanno alla scuola estiva da loro organizzata.

“Il cuore del nostro progetto è creare un ponte tra la cultura e la vita. Far sì che ciò che si impara non resti confinato tra i banchi, ma diventi strumento per leggere il mondo, per costruire il futuro, per essere cittadini consapevoli”: lo dice Simone Aubry, presidente nazionale delle OCT.

Di sicuro i Campionati della Cultura e del Talento rappresentano un’opportunità imperdibile per gli studenti di mettersi alla prova, confrontarsi con i propri coetanei e crescere attraverso

l’esperienza. Un’occasione per celebrare la cultura, il talento e la passione che animano le giovani generazioni. Le quali spesso vengono, a torto, ritenute dagli adulti poco impegnate e superficiali. Mentre, in eventi come questo, dimostrano esattamente il contrario.