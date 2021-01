Incendio a Parco de' Medici: fiamme nel box - Terzo Binario News

Incendio a Parco de’ Medici, Municipio XI. Per cause in corso di accertamento, le fiamme sono divampate in un box metallico mobile. Il tutto è accaduto – su viale Castello della Magliana – lunedì 18 gennaio, intorno alle 21.

Sul posto i Vigili del fuoco della squadra Eur (11/A) l’autobotte, il carro autoprotettori. In poco più di un’ora il rogo è stato estinto e l’area è stata messa in sicurezza. Non ci sono stati feriti.

Presenti anche i carabinieri della stazione Roma Trullo e della Compagnia Roma Eur, che hanno ricevuto la segnalazione dal custode del garage dello stabile adibito a uffici.