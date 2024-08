Incendio a Civitavecchia, è giallo sulle cause e sullo scoppio • Terzo Binario News

Un incendio, le cui cause dovranno essere accertate, ha rischiato di far esplodere alcuni contatori in pieno centro a Civitavecchia.

È successo presso vicolo Ranucci, una stradina che dal centralissimo corso Centocelle finisce verso il Ghetto.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco e la Polizia: infatti va scoperto perché si siano generate le fiamme che hanno messo a rischio i contatori del gas.

Intorno alle 11 si è udito uno scoppio, che ha allarmato i residenti, costretti a chiamare i soccorsi. Quando i pompieri sono arrivati, la loro priorità è stata quella di estinguere l’incendio.

A bruciare erano sfalci e materiali di risulta, accumulati in un’area ristretta dove è presente anche un garage. Spento il fuoco, il fumo accumulatosi nel garage attiguo è stato liberato e poi si è passati alla verifica dei contatori.

Due di questi sono risultati danneggiati ma funzionanti mentre, usando la strumentazione specifica, è stato accertato come non ci fossero state fughe di gas dunque tubi e giunture hanno retto all’ondata di calore.

Poi è stata la volta dei tecnici specializzati per il sospiro di sollievo definitivo. Dunque sono due gli interrogativi da risolvere ovvero innanzitutto chi o cosa abbia innescato l’incendio. L’altra domanda riguarda il rumore che si è sentito e che ha permesso di scoprire le fiamme. Infatti sembrerebbe che lo scoppio non abbia riguardato i contatori, la cui componentistica è progettata per squagliarsi, per cui va chiarito anche questo aspetto.

Dopo quanto accaduto ieri, è stato tirato un sospiro di sollievo ma il pericolo corso è stato notevole. Per questo l’assessore Stefano Giannini, presente sul posto, ha fatto sapere di voler mettere a disposizione degli agenti le immagini che possono aver raccolto le telecamere della videosorveglianza comunale.