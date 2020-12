Incendio a Civitavecchia. Alle 2,30 di mercoledì 16 dicembre i Vigili del Fuoco sono intervenuti con due automezzi in via Fratelli Rosselli, zona Campo dell’Oro, per auto in fiamme.

I pompieri hanno estinto il rogo, impedendo allo stesso di propagarsi ad altri veicoli in sosta nelle immediate vicinanze, oltre a mettere in sicurezza l’area. Non ci sono stati feriti.