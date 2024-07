Incendio a Cerveteri, coinvolte due roulotte con bombole a bordo • Terzo Binario News

L’intervento di due squadre di Vigili del Fuoco ha impedito che ci fossero feriti

Incendio vasto a Cerveteri nella zona di via Arnoldo da Praga.

A bruciare un campo di sterpaglie, che propagandosi ha interessato due roulotte.

Sul posto due squadre di Vigili del Fuoco che, oltre a preoccuparsi dello spegnimento delle fiamme sul campo, si sono preoccupati della messa in sicurezza dei rimorchi, sui quali erano presenti delle bombole di gas.

I pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza quelle abitazioni che stavano per essere lambite dall’incendio.

Sul posto Carabinieri, Prociv e 118.