La Morace a Cerenova per la petizione contro l'autonomia differenziata • Terzo Binario News

“Si è conclusa a Cerveteri la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge Calderoli.

Il 26 e il 28 luglio presso i mercati rionali, il nostro Gruppo Territoriale M5S ha organizzato un punto raccolta che ha visto, nonostante la temperatura elevata, la partecipazione e l’interesse di molti cittadini.

A Cerenova in particolare è intervenuta l’Europarlamentare del M5S Carolina Morace che dopo essersi intrattenuta con attivisti e simpatizzanti ha vestito i panni del volontario e si è seduta al banchetto del M5S dove era in corso la raccolta firme per i referendum su autonomia differenziata, aiutando gli altri militanti a raccogliere i documenti e a registrare i nominativi di chi ha voluto aderire all’iniziativa.

Un’iniziativa che ha dato ottimi risultati in termini di firme raccolte e di interesse dei tanti cittadini che si sono fermati ad ascoltare e a prendere informazioni.

Un ringraziamento particolare, oltre a Carolina Morace, va alla Vicesindaco/Assessore – Federica Battafarano e alla Consigliera Comunale di Anno Zero – Laura Mundula che si sono rese disponibili per l’autenticazione delle firme.

Al momento della stesura del presente comunicato apprendiamo che con le firme online in meno di 3 giorni si sono raccolte circa 150mila firme”.

Il Rappresentante del GT M5S Cerveteri Attilio Di Maio