Incendi a Roma: fiamme a Ponte Mammolo, "inferno di fuoco" a Cesano • Terzo Binario News

Una domenica di incendi a Roma. Due i fronti di fuoco che hanno tenuto impegnati Vigili del fuoco, Protezione civile e volontari. Parliamo di Ponte Mammolo e Cesano.

Incendio a Ponte Mammolo

Nell’area del Municipio IV le fiamme sono partite da via degli Alberini: hanno interessato sterpaglie ma da lì le lingue di fuoco si sono propagate fino ad alcune baracche: qui le persone sono riuscite ad allontanarsi da sole tranne una, che è stata aiutata dagli agenti della Polizia. Evacuate una quarantina di persone tra residenti e ospiti di un hotel. La Sala operativa di Roma Capitale ha chiesto ad Arpa Lazio il posizionamento di rilevatori per il campionamento della qualità dell’aria e si ribadiscono le raccomandazioni di auto-protezione, invitando sempre le persone ad allontanarsi dai luoghi dove si sviluppano incendi e di non sostare nelle prossimità degli stessi.

I possessori di case “aventi terrazzi e balconi prospicienti il fronte del fuoco, devono ritirare tende e cose infiammabili collocate all’esterno, anche se le fiamme appaiono distanti. In caso di fumo persistente o maleodorante, vanno chiuse finestre e non attivati i climatizzatori a presa diretta esterna. Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni dei Vigili del fuoco, delle Forze di polizia e della Protezione civile”.

Incendio a Cesano

Complessa la situazione nel territorio dell’area nord di Roma. Come spiegato dal presidente del Municipio XV, Daniele Torquati: “Una giornata complicata per il nostro territorio con tre incendi a Prima Porta, La Storta ormai spenti e Cesano”. Su quest’ultimo rogo, intorno alle 3 della notte, il minisindaco aggiunge: “In queste ore si sono affrontati vari fronti tutti domati. Da Vicolo del Santo, Via Cusumano, Via Ildebrando e on particolare da Vicolo Prato Corazza su via de Cabellis all’interno delle aree delle esercitazioni dell’esercito. Nel frattempo sono stati spenti molto focolai su Via dei Monti di Sant’Andrea tra Via Campo Albino, Via Cederle e Via Maronese per cui ci sarà bisogno di un attento monitoraggio nel corso della notte. Un lavoro straordinario di tutte le squadre attive, della Protezione Civile e dei volontari sotto la supervisione e l’attività dei Vigili del Fuoco e il supporto dei Carabinieri della compagnia Cassia e di Cesano e della Croce Rossa sempre presente”.