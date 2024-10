Inaugurato a Civitavecchia il XIII International Tour Film Festival • Terzo Binario News

Serata d’apertura al cinema Royal con la prima nazionale di “Tutto in 72 ore” del regista Luciano Luminelli

di Cristiana Vallarino

Tappeto rosso e riflettori puntati davanti al cinema Royal, mercoledì sera a Civitavecchia, per il film d’apertura della XIII edizione dell’International Tour Film Festival. In anteprima nazionale nella sala gremita è stato proiettato “Tutto in… 72

ore”.

Il regista Luciano Luminelli era presente in sala insieme a parte del cast: Kaspar Capparoni, Corinne Clery, Blas Roca Rey e Noemi Guidi (co-ceneggiatrice). Un altro interprete, Sebastiano Somma, ha inviato un messaggio audio. Altri protagonisti della pellicola sono Debora Caprioglio e Jonis Bascir.

Prima della proiezione, dopo la presentazione della pellicola da parte del regista e dalla cosceneggiatrice – una commedia tinta di giallo -, gli attori intervenuti sono stati introdotti dal direttore artistico del Festival Antonio Flamini e dal presidente Piero Pacchiarotti, che hanno consegnato loro delle targhe. Un riconoscimento è andato anche al Principe Guglielmo Giovanelli Marconi, in occasione del 150^

della nascita di Guglielmo Marconi, scienziato che fece i suoi esperimenti a Santa Marinella, tanto che la figlia Elettra nacque proprio a Civitavecchia. Come raccontato appunto dal figlio. C’è stato pure il saluto della madrina dell’evento, l’attrice Antonella Salvucci, che ha ricordato la sua infanzia e gioventù a Civitavecchia dove è nata. I saluti istituzionali sono arrivati dalla consigliera regionale Emanuela Mari.

Tutti gli attori hanno speso parole di apprezzamento per l’idea, nata oltre 13 anni, dell’International Film Festival che ormai ha raggiunto, da Civitavecchia, le scene più importanti del cinema europo, come Venezia e Cannes. Corinne Clery e Kaspar Capparoni si sentono entrambi molto vicini a Civitavecchia, dato che entrambi vivono a Cerveteri. “Questa è una zona – ha detto l’indimenticata interprete di “Histoire d’O” – che amo molto, vicina al mare e con le colline alle spalle”.

Il fitto programma della manifestazione prevede opere internazionali tra cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi in concorso, divisi in cinque sezioni: Animazione, Fiction, Lungometraggi, Turismo, Documentari, ma anche reading, incontri con gli studenti. Ci sarà un momento dedicato al Premio Strega Ragazzi e Ragazze e una mostra fotografica, per celebrare i 100 anni della nascita di Mastroianni, che in città girò il film “Che ora è” con Troisi, diretto da Scola. Il tutto ospitato in varie sedi: oltre Royal, Buonarroti, Traiano c’è il teatro Verdi della Fondazione Cariciv, l’Hotel de la Ville e l’associazione archeologica “Centumcellae”. Insomma un festival “diffuso”.

Stasera alla sala Buonarroti proiezione della pellicola-evento fuori concorso “XX Secoli di Secondi perché l’amore è l’arma più potente”, regia di Clelia

Parisi, con la partecipazione straordinaria di Liliana Cosi e la voce di Leo Amici affidata a Luca Ward.

Serata conclusiva del Festival domenica 6 ottobre alle 20 al Teatro Comunale Traiano con la premiazione dei vincitori delle varie sezioni del festival alla presenza della madrina Antonella Salvucci, degli ospiti e delle autorità. Saranno assegnati tra gli altri i seguenti premi: ITFF Special Award alla madrina Antonella Salvucci; Premio Mafalda Molinari a Valeria Fabrizi; ITFF Excellence Award a Vincent Riotta; ITFF Italian Cult Movie Award ad Andrea Roncato; ITFF Special Award a Andrea De Rosa, Mimmo Calopresti, Elena Russo, Vincenzo Bocciarelli, Graziano Scarabicchi; ITFF Spotlife Award a Pietro Romano e Luca Martella, ITFF Eccellenze Italiane, consegnato dal coach delle Eccellenze Italiane Luca Papa a Riccardo Galdenzi; Giuliano Logos; Giacomo Spaconi.

Per tutte le info: https://www.internationaltourfilmfest.com/