Ludovica, Talia e nonno Basilio: tutti aspettano nuove famiglie che li amino • Terzo Binario News

LUDOVICA tenera e bellissima nata 13.3.2024 tg medio/grande

e poi c’è TALIA, bellissima dolce cucciolotta, nata 29.2.2024 tg medio/grande

LUDOVICA e TALIA SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Venite a prenderle, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane MilanoVia Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.itsiamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAMaperto tutti i giorni, tutto l’annodalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159

ADOZIONE DEL CUORE URGENTE:

NONNO BASILIO, 16 ANNI, UN PICCOLO NONNINO CHE VIVE AL RIFUGIO, IN UN BOX. Sta volentieri in braccio, è dolcissimo, piccolo, è stato abbandonato vigliaccamente a 16 anni. Diamogli una casa calda, tanto amore.

Sta arrivando il freddo L ‘autunno con le sue foglie L’ inverno col suo gelo

Al rifugio risiede Basilio Un piccolo nonno di circa 16 anni

Arrivato da poco al rifugio, abbandonato a sé stesso, a questa età davvero incredibilmente invidiabile per molti cagnolini Basilio è un guerriero che nonostante l’età avanzata, cammina, corre, ama stare in braccio e socializzare coi suoi simili È l’esempio vivente dell’Amore puro Basta guardare la foto

Diamogli una casa calda, teniamolo al coperto circondato dal calore di una famiglia Di cuori che battono anche per lui Taglia piccola , pelo corto colore fulvo, nato nel 2008! Non sarà il primo cane che si sceglie per esuberanza o per voglia di giocare, ma è comunque di un’infinita dolcezza (e ci permettiamo di scrivere di una bellezza ricercata ) che ci fa vedere timidamente quando zampetta contento.

Aggiungete davvero un posto a tavola Sul divano e perché no sul letto

NONNO BASILIO È PRONTO AD ESSERE TENERAMENTE ACCOLTO

Rifugio del Cane Via F. Nullo 30 – 24068 – Seriate (BG)

Tel. 035 298651