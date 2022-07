Inaugurati i nuovi consultori di Cerveteri e Ladispoli, più servizi per donne e famiglie • Terzo Binario News

La nota dell’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato

Potenziamo i consultori del distretto 2 dell’ASL ROMA 4, a Cerveteri e Ladispoli, per renderli sempre più un punto di riferimento per le donne del territorio.

Ai servizi già presenti, in ciascun consultorio si aggiungono un ambulatorio ginecologico, nel quale ogni sabato saranno presenti i professionisti di Ginecologia e Ostetricia del San Paolo, uno per i prelievi e un punto di ascolto con i mediatori culturali. A questi, si affianca il nuovo software ‘Percorso nascita 4.0’, un servizio che l’Asl Roma 4 mette a disposizione delle donne incinta che si rivolgono ai consultori dell’area.

È importante potenziare la rete dei consultori per investire in controtendenza rispetto al calo di natalità dell’ultimo decennio, combattere le disuguaglianze e avvicinare i servizi ai bisogni delle persone. Ringrazio la Direttrice Generale dell’Asl Roma 4 Cristina Matranga, la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, Alessandro Grando Sindaco di Ladispoli per il gran lavoro svolto e i Consiglieri regionali Marietta Tidei ed Emiliano Minnucci per la costante attenzione rivolta a questo distretto.

Così in un post sul suo profilo Facebook l’Assessore Regionale Alessio D’Amato