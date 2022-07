Arrivano i centauri della Polizia a Ladispoli • Terzo Binario News

Operative le pattuglie “moto-montate”, al lavoro anche a Cerveteri, nelle frazioni di Marina San Nicola e Cerenova

Sono già da diversi giorni operative le pattuglie “moto-montate” del Commissariato di Polizia di Ladispoli.

Il pattugliamento in moto interesserà il territorio di Ladispoli e di Cerveteri, comprese le due frazioni di Marina San Nicola e Cerenova, e si affiancherà, nel corso di tutta la stagione estiva, in determinate fasce orarie della giornata, al normale pattugliamento che continuerà ad essere assicurato dalle “volanti”.

In tal modo, in un periodo dell’anno in cui le presenze nelle due località balneari aumentano esponenzialmente, sarà rafforzata l’attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati svolta dalla Polizia di Stato.

Il pattugliamento “moto-montato” consentirà, infatti, di percorrere più agevolmente sentieri e strade non asfaltate, comprese quelle all’interno di aree verdi e parchi e in prossimità delle spiagge, e di raggiungere i punti più impervi. Permetterà, inoltre, una maggiore rapidità negli interventi in caso di traffico intenso o congestionato e nelle aree pedonali o comunque particolarmente affollate.

Risulterà anche facilitato il contatto con i cittadini. I “centauri” del Commissariato, infatti, oltre a pattugliare il territorio allo scopo di prevenire la commissione di reati ed intervenire prontamente in caso si necessità, effettueranno delle soste operative nei punti più frequentati delle due città, durante le quali potranno fornire ogni utile informazione, per quanto di competenza, a chi ne avesse bisogno.