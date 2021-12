Pascucci nel consiglio metropolitano: i complimenti di "Italia in Comune Caere" - Terzo Binario News

II Gruppo Consiliare e il Direttivo di Italia in Comune Caere, forza di maggioranza di Cerveteri si complimentano col sindaco Pascucci riconfermato all’interno del consiglio metropolitano. “Accogliamo con grande soddisfazione – scrivono – i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale che hanno visto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci eletto per la seconda volta consecutiva all’interno dell’Assise di Palazzo Valentini”.

“Una conferma importante -ribadiscono -, che testimonia ancora una volta l’egregio lavoro svolto in Aula e nel territorio da parte del nostro Sindaco. Una vittoria che assume anche una importante valenza politica, giunta senza il sostegno dei grandi partiti e di quei voti che da soli, per valenza elettorale, indirizzano l’esito delle elezioni da una parte piuttosto che dall’altra. Ad Alessio, che passo dopo passo, dando ascolto e voce ai territori più piccoli, ha saputo conquistare nuovamente la fiducia di tanti amministratori ed amministratrici per rappresentare le loro istanze all’interno di Palazzo Valentini, il nostro più affettuoso e sentito augurio di buon lavoro, certi che ancora una volta sarà una voce forte e determinante per Cerveteri e per il territorio tutto”.