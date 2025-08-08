In fiamme un camion e fuoco che arriva alle sterpaglie: spento dai pompieri di Cerveteri • Terzo Binario News

I Vigili del fuoco di Cerveteri con l’equipaggio della 26A alle ore 14 è intervenuto per incendio automezzo pesante.

Per cause in corso di accertamento, in via Furbara Sasso a Cerveteri un camion è stato avvolto dalle fiamme.

Per contenere l’incendio si è reso necessario l’ausilio dei Vvf di Bracciano, con l’equipaggio della 25A ed un autobotte Vvf.

Purtroppo a causa dell’importante quantitativo di fuoco sono state coinvolti due autoveicoli e la sterpaglia circostante. I Vvf hanno dovuto faticare non poco per avere ragione delle fiamme. Attualmente la strada è chiusa al traffico veicolare.

Non si è registrato nessun ferito.

Sul posto anche i Carabinieri e personale sanitario del 118.