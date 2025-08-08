La Fanfara della Polizia in concerto al Castello di Santa Severa • Terzo Binario News

Nel cuore dell’estate, la Polizia di Stato rinnova il suo dialogo con i cittadini attraverso il linguaggio universale della musica.

Questa sera alle ore 21.00, immancabile il tradizionale appuntamento musicale nella splendida cornice del Castello di Santa Severa, con un concerto della Fanfara della Polizia di Stato alla presenza del Questore di Roma Roberto Massucci.

L’ evento sarà condotto da Ilario Di Giovambattista, Direttore di Radio Radio e vedrà la partecipazione straordinaria dell’artista Adolfo Durante, vincitore della prima edizione del programma televisivo “Like a Star” e del comico Alessandro Serra.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della rassegna culturale “Vivi il Castello di Santa Severa”, ideata e promossa dalla Società regionale Lazio Crea e dalla Regione Lazio, in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e la Pro Loco di Santa Severa.

Ampio e suggestivo il repertorio della Fanfara composta da 40 musicisti e diretta dal maestro Massimiliano Profili: dalle musiche della tradizione classica agli omaggi a grandi artisti italiani e internazionali, fino ai più noti brani contemporanei.

A rendere la serata ancora più speciale sarà la presenza dell’Associazione Risveglio Onlus che svolge attività di volontariato a favore delle persone colpite da gravi cerebrolesioni acquisite di varia origine e svolge attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione in relazione alle problematiche connesse.

Attraverso la potenza evocativa della musica, la Polizia di Stato si fa interprete di valori profondi e condivisi: legalità, rispetto, inclusione, solidarietà e amicizia.

Un’occasione per vivere un momento di bellezza, incontro e riflessione, nel segno di un impegno quotidiano al servizio dei cittadini.

Il concerto sarà trasmesso sulla pagina facebook della Questura di Roma.