In estate trasporto pubblico notturno gratuito per under 18 e over 65 a Montalto • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale informa che da oggi sabato 24 giugno sino a giovedì 31 agosto verrà attivato il servizio di trasporto pubblico serale/notturno gratuito per i giovani fino a 18 anni e per gli over 65. «Il servizio promosso dall’assessorato ai servizi sociali – dichiara l’assessore Annamaria Fabi – andrà a favorire soprattutto i ragazzi che potranno raggiungere in sicurezza il lido per trascorrere le serate». Il servizio è realizzato dalla società Castrense, comprenderà regolarmente le corse di andata e ritorno da Montalto di Castro (capolinea Piazza Aurelia Tarquinia) a Montalto Marina (fermata ogni 30 minuti a partire dalle ore 20:30 e sino alle ore 1:30.

Sempre dal 23 giugno e sino al 31 agosto, il servizio sarà inoltre attivato a Pescia Romana con i seguenti orari: Andata – ore 21:00 da Montalto di Castro (Capolinea) ore 21:15 da Pescia Romana (Borgo Vecchio); arrivo a Montalto Marina alle 21:30.

Ritorno – ore 00:30 da Montalto Marina – ore 00:45 arrivo a Pescia Romana (Borgo Vecchio); ore 01:10 arrivo a Montalto di Castro (Capolinea).