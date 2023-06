Rete territoriale contrasto fragilità ed emergenze sociali: a Bracciano on line avviso pubblico per manifestazione d'interesse • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale è lieta di comunicare agli enti del terzo settore e agli attori indiretti del welfare del Distretto Socio-sanitario 4.3, l’avvio di una Manifestazione di interesse finalizzata alla creazione di una rete territoriale universale per contrastare le fragilità ed emergenze sociali. E’ volontà di questa amministrazione infatti coinvolgerli per coprogettare questa iniziativa di grande rilevanza.

Per partecipare, sarà necessario inviare Manifestazione di interesse utilizzando esclusivamente il modello allegato all’Avviso (Allegato A). Si prega di trasmetterlo entro e non oltre il 30 LUGLIO, all’indirizzo PEC: bracciano.protocollo@pec.it. (https://www.comune.bracciano.rm.it/c058013/po/mostra_news.php?id=2364&area=H)

Nell’oggetto della PEC andrà indicato “Manifestazione di interesse per la Rete Territoriale Universale per il contrasto alle povertà”.

A pena di esclusione, è fondamentale presentare la Manifestazione di interesse redatta utilizzando il modello predisposto (Allegato A).

“Si tratta di un’opportunità unica per unire le nostre forze e creare un impatto significativo nella lotta contro la povertà e per promuovere l’inclusione sociale. Insieme possiamo costruire una rete solida e collaborativa, in grado di affrontare le sfide sociali che affliggono la nostra comunità.” Ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali Massimo Guitarrini.

L’Ufficio di Piano del Distretto 4.3 e il membri del Comitato Istituzionale di Bracciano, Anguillara Sabazia, Manziana, Canale Monterano e Trevignano Romano stanno organizzando incontri territoriali rivolti agli enti interessati per diffondere questa opportunità. Prossimo appuntamento è il 27 Giugno alle ore 17.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Manziana.