In consiglio comunale a Ladispoli si decide sull'armamento della Polizia Locale • Terzo Binario News

Fra gli altri temi all’ordine del giorno ci sono asili, sociale e bilancio

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli, in seduta pubblica in sessione straordinaria di prima convocazione, per il giorno 29/06/2023 alle ore 15:30 presso la sede municipale in piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno:

Variazione al bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell’articolo 175 comma 2 del tuel 267/2000

Indirizzi generali per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni

Nomina della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.

Approvazione schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dell’ambito territoriale Roma 4 distretto 2, art. 30 comma 1 del dlgs 267/2000.

Approvazione nuovo regolamento comunale per la concessione di contributi economici assistenziali alle persone in condizioni disagiate -condizioni economiche per la compartecipazione alle strutture ricettive per anziani e minori

Approvazione nuovo regolamento “asili nido comunali”

Approvazione nuovo regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili.

Approvazione regolamento di polizia urbana del comune di Ladispoli

Approvazione – regolamento del corpo della polizia locale e regolamento dell’armamento del corpo della polizia locale del comune di Ladispoli