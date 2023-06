Canoni di locazione a Ladispoli, chi ha sbagliato i dati può ritirare le somme in contanti • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Ladispoli comunica che gli utenti, che non hanno riportato sul modulo di richiesta il codice Iban o riportato in maniera errata, possono ritirare il contributo direttamente in contanti presso l’Istituto bancario Intesa Sanpaolo in via Flavia.

Di seguito il numero di protocollo gli utenti che potranno ritirare il contributo in contanti https://www.comunediladispoli.it/contributo-integrativo-canoni-di-locazione-importi-erogati-annualita-2022/notizia