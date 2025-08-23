In acqua nonostante i richiami, intervento dei bagnini della Nautica Campo di Mare • Terzo Binario News

“Ieri mattina alle ore 11 c’è stato un doppio salvataggio di imprudenti che erano entrati in acqua nonostante le segnalazioni di pericolo e i richiami dei bagnini, la nostra Martina e Salvatore del Six.

Intervenuti, in quanto già in procinto di entrare in acqua con le loro tavole ed in coordinamento con i due bagnini citati, l’istruttore di Sup Fabrizio con brevetto Safety Water ed il socio Gaddi, anche lui molto esperto di Sup, che hanno raggiunto e riportato a riva entrambi i ragazzi.

Un grazie a Fabrizio, Tommaso, Salvatore e Martina ed un ulteriore monito a rispettare il mare e ad attenersi alle istruzioni del bagnini.

(solo mercoledì scorso a sud di Roma la Guardia Costiera era dovuta intervenire per ore per trarre in salvo ben 13 persone su SUP e canoe!)”.

Associazione Nautica Campo di Mare