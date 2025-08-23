Gruppo Quadraro, due indagati per spaccio in Curva Sud • Terzo Binario News

Due persone sono state indagate a seguito delle indagini sullo spaccio di droga all’interno dello Stadio Olimpico di Roma.

L’operazione odierna si ricollega a un’indagine precedente. Lo scorso aprile, infatti, i poliziotti della Squadra mobile e della Digos capitolina avevano già arrestato altri sei esponenti dello stesso gruppo anche loro accusati di vendere cocaina all’interno dei bagni durante gli incontri di calcio.

I due, membri del gruppo ultras giallorosso, noto come “Gruppo Quadraro”, sono indagati per un’attività di spaccio di cocaina proprio nella Curva Sud, durante le partite casalinghe dell’A.S. Roma, nel corso delle quali rifornivano di cocaina alcuni spettatori.

Secondo gli investigatori, la vasta clientela che frequentava l’Olimpico per assistere alle partite approfittava dell’evento sportivo per acquistare dosi di stupefacente dai pusher del “Gruppo Quadraro”.