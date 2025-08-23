Tentano di pagare con una carta rubata in via Nazionale, arrestati tre peruviani • Terzo Binario News

I Carabinieri del Comando Piazza Venezia, impegnati in un servizio antiborseggio nel centro storico, hanno arrestato tre cittadini peruviani, due uomini e una donna, gravemente indiziati di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

I militari hanno notato i tre uscire frettolosamente da un esercizio commerciale di via Nazionale, gettando a terra una carta di credito e una tessera sanitaria.

I documenti sono risultati intestati a un cittadino romano che, poco prima, era stato derubato mentre si trovava in un ristorante della Galleria Alberto Sordi.

Dopo averli fermati, i Carabinieri hanno appreso dalla cassiera del negozio che i tre hanno tentato di effettuare delle transazioni con la carta abbandonata. I successivi accertamenti hanno permesso di recuperare un borsello contenente smartphone, denaro e documenti personali, appartenenti alla vittima. L’intera refurtiva è stata restituita al proprietario.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre, i Carabinieri li hanno arrestati in flagranza e accompagnati presso le aule del Tribunale di Roma per il rito direttissimo dove il loro arresto è stato convalidato.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino a eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.