Impianti termici, cambiano le regole: “Cinque incontri Cna per illustrare le nuove disposizioni” tra cui Tarquinia e Montalto • Terzo Binario News

Impianti termici, si cambia. C’è un nuovo regolamento che introdurrà una serie di importanti modifiche in tema di accertamenti e ispezioni. “E la Cna, come già avvenuto per il Rentri e il bando Valore artigiano, ha già calendarizzato una serie di incontri per illustrarle agli impiantisti”: così Luca Fanelli, responsabile di Cna Installazione impianti di Viterbo e Civitavecchia.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Esco Provinciale Tuscia Spa. Il nuovo regolamento va a incidere su due aspetti fondamentali per il settore: gli obblighi e le sanzioni per la manutenzione degli impianti termici come caldaie, pompe di calore e biomasse.

A illustrare le ultime disposizioni sarà Massimo Costantini, responsabile e coordinatore del servizio verifica impianti termici di Esco Tuscia. “Gli incontri sul territorio, quando possibili – spiega Fanelli – sono il modo più diretto per illustrare confrontarci sulle novità del settore. Il faccia a faccia consente anche di rispondere in tempo reale ad eventuali dubbi o chiarimenti”.

Questo il calendario degli incontri, che si terranno sul territorio.

Viterbo: martedì 18 marzo ore 18 nella sede di Cna Sostenibile, in via dell’Industria snc.

Tarquinia: mercoledì 19 marzo ore 18 nella sede Cna, in via Vincenzo Ferri, nella zona artigiana.

Acquapendente: lunedì 24 marzo ore 18, nella sede Cna, in via Cantorrivo 13C.

Montalto di Castro: mercoledì 26 marzo ore 18, nella sede Cna, in via Gravisca 42.

Civita Castellana: mercoledì 2 aprile ore 18, nella sede Cna, in viale Fiume Treia, località Pizzo Garofalo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Cna ai numeri 0761.229217 e 339.1164018.