Partita la Settimana Mondiale del Glaucoma, le iniziative dell'Unione Ciechi di Civitavecchia • Terzo Binario News

“La Fondazione IAPB ITALIA ETS, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, con la collaborazione delle strutture dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS – APS, in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma (che quest’anno verrà celebrata dal 09 al 15 marzo 2025), con l’autorizzazione ed il patrocinio della ASL RM-4, vogliono organizzare specifiche iniziative per la prevenzione del glaucoma.

In una logica di continuità con la funzione e lo spirito con cui la Fondazione IAPB e l’U.I.C.I. da sempre inquadrano le proprie attività, anche quest’anno intendono farsi carico della diffusione della cultura della prevenzione del glaucoma (il ladro della vista), che è la seconda causa di cecità nel mondo. Sempre più utile, infatti, si rivela essere la corretta informazione della popolazione sui gravi rischi cui espone questa patologia, se non diagnosticata e curata tempestivamente. Nel mondo le persone affette da glaucoma sono circa 76 milioni, circa 1 milione nel nostro Paese, di cui però più o meno la metà non è consapevole di esserne affetta. Infatti, gran parte della popolazione non sa che cosa è il glaucoma e del grave rischio di perdita della vista che ne consegue. E anche chi ha sentito parlare di questa patologia e la conosce pensa che i sintomi siano riconoscibili e permettano di accorgersene in tempo, ma non è così.

A tale scopo, la Sezione Territoriale U.I.C.I. di Civitavecchia intende portare avanti l’iniziativa di prevenzione primaria con la distribuzione gratuita nella settimana indicata di opuscoli informativi scientifici appositamente predisposti. Inoltre, presso i locali associativi siti in Via A. Frangipane n. 6, Nella mattinata di sabato 15 marzo 2025, dalle ore 08:30 alle ore 13:30, saranno effettuate visite oculistiche gratuite alla cittadinanza. Per prenotazioni telefonare alla dott.ssa Laura Fabbro al numero 328-0512466″.

Il Presidente (Dott. Renzo Berardicurti