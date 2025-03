Illuminazione pubblica a Valcanneto, lunedì i lavori di ripristino • Terzo Binario News

“A seguito del sopralluogo effettuato a Valcanneto da Multiservizi e dall’Ingegnere Forghieri per valutare il danno all’impianto di illuminazione pubblica che ha interessato Via Monteverdi, Largo Monteverdi, Via Giordano, Largo Giordano e Via Ponchielli, si comunica che lunedì 17 marzo inizieranno i lavori di ripristino.” a dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti che prosegue:

“Gli interventi, salvo condizioni meteorologiche avverse, dureranno meno di una settimana e prevedono l’installazione di nuovi cavidotti. Per questo motivo, si procederà con scavi lungo la sede stradale e in aderenza alle aiuole, in particolare su Via Ponchielli, che resterà chiusa al traffico per consentire l’esecuzione dei lavori. A tal proposito, verrà emessa una specifica ordinanza.”

“Si segnala, – conclude il Sindaco – che per circa dieci punti luce i tempi di ripristino saranno più lunghi, poiché è stato riscontrato il danneggiamento degli alimentatori, che dovranno essere sostituiti con nuovi componenti.

Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo i cittadini per la collaborazione.”