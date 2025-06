Il Vivalto verde presentato a Civitavecchia • Terzo Binario News

Flotta su rotaia in fase di rinnovamento, presenti i vertici di Treniatalia, l’assessore regionale Ghera e Alessi

Civitavecchia il Vivalto a livrea verde, un treno rinnovato della flotta regionale del Lazio che adesso si caratterizza per il nuovo colore. Il verde, nel corso dei mesi, diventerà il colore caratteristico di tutti i convogli in circolazione sulle linee regionali.

Presenti alla consegna Pietro Alessi, assessore al Lavoro e ai Trasporti del Comune di Civitavecchia; Jacopo Barone, della Direzione Regionale Trenitalia Lazio e Fabrizio Ghera, assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio.

Dall’azienda ferroviaria spiegano che «il treno sarà attivo nelle linee FL4 Roma-Velletri, FL6 Roma – Frosinone/Cassino, FL7 Roma-Latina/Formia e ovviamente FL5 Roma – Civitavecchia». Ha aggiunto Barone: «Il Vivalto verde rappresenta una volontà ecologista, di innovazione, di capillarità e di cambiamento di Trenitalia. Civitavecchia è un hub importante sia per il traffico pendolare che per quello croceristico e questo convoglio serve a sostenere la domanda di trasporto che proviene da questo territorio».

«La Regione Lazio – ha affermato Fabrizio Ghera – è impegnata per il rinnovo della rete ferroviaria e per l’arrivo di treni sempre più efficienti e sostenibili. Siamo in una fase di riammodernamento della rete, che prevede l’arrivo di altri 20 treni nuovi». Non mancano i disagi quotidiani vissuti dai pendolari: «Una serie di criticità sono state esposte dal Comitato Pendolari in una serie di riunioni. L’intento della Regione è quello di ascoltare i suggerimenti in arrivo dal territorio». In questo senso si ragiona anche su una “tassa della valigia” sulla falsariga di quelle applicate dalle compagnie aeree a basso costo per i bagagli portati in cabina. L’idea dovrebbe disincentivare l’uso dei convogli dei pendolari per favorire le linee dedicate come il Civitavecchia Express. Tuttavia, come sottolineato anche dall’ex consigliere ladispolano Gianni Ardita, i Vivalto non sono strutturati come le Frecce per trasportare bagagli voluminosi come quelli dei turisti. Infatti fra i problemi maggiormente riscontrati non c’è solo il sovraffollamento ma anche l’occupazione di posti con le valigie causa la mancanza di spazi appositi.

Sul fronte cittadino, l’assessore Alessi ha detto che «l’iniziativa è utile a implementare la flotta ferroviaria, perché i problemi quotidiani sono pesanti. La presenza del Pincio è un messaggio di collaborazione istituzionale».

Il treno consegnato è composto da sei carrozze, per una capacità di trasporto di circa mille passeggeri, di cui 700 seduti; è dotato di impianto di climatizzazione, monitor per la diffusione di video informativi, videosorveglianza a circuito chiuso, una zona attrezzata per i disabili e area polifunzionale attrezzata anche per il trasporto delle biciclette.

Al termine della fase di aggiunta dei nuovi treni, l’età media della flotta regionale si sarà abbassata così a 6 anni. Le consegne proseguiranno fino al 2026 per un totale – al termine della fornitura – di 72 treni di nuova generazione in circolazione.