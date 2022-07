Il Tolfa smantellato è in ricostruzione, a Santa Marinella arriva Caforio • Terzo Binario News

Il Tolfa 2021-2022 non c’è più. Metà della compagine che è arrivata seconda nel campionato di Promozione e in semifinale di Coppa Italia ha abbandonato i colori biancorossi così il presidente Alessio Vannicola e il direttore sportivo Massimo Protani stanno lavorando per consegnare a Daniele Fracassa una rosa in grado di competere per la prima piazza.

A Santa Marinella invece hanno ufficializzato l’arrivo di Alessandro Caforio dal Civitavecchia.

L’addio più pesante dalla Pacifica è senz’altro quello di Matteo Trincia. Il bomber, che con la collina ha instaurato un feeling durato anni,ha deciso di dire addio e con lui se ne va anche il fratello Simone.

Niente accordo anche con altre figure storiche come Gabriele Montironi e Lorenzo Urbani. Con loro, ai saluti anche il portiere Luca Nunziata, il difensore Christian Del Prete e l’esterno Daniele Belloni. Per cause di forza maggiore, ha dovuto lasciare anche Giordano Mojoli. Al momento gli arrivi in biancorosso sono quelli dell’ex capitano del Santa Marinella Luigi Trebisondi; di Omar Pastorelli (attualmente svincolato, con l’ultima stagione giocata in Eccellenza con il Civitavecchia) e di Filippo Liberati classe 2003 anch’egli ex nerazzurro, oltre ad Alberto Roscioli. Quest’ultimo è il centrale difensivo che andrà a far coppia con Marco Roccisano e proviene dal Borgo San Martino. L’idea è quella di chiudere con due under, tra cui un portiere mentre Paniccia è confermato, mentre sono in corso i sondaggi per l’attacco. Su questo fronte c’è stato un contatto con Gianluca Polidori del Canale Monterano ma una trattativa vera non c’è.

L’addio di Matteo Trincia è stato un fulmine a ciel sereno: 26 gol solo nell’ultimo campionato, una vera bandiera tolfetana tanto da vestire la fascia da capitano in diverse partite dell’ultima stagione. Solo che stavolta non c’è stato accordo e di conseguenza è arrivato l’addio. «Il focus della dirigenza ora è sul centravanti – spiega mister Fracassa – dove serve trovare i sostituto di Matteo Trincia. Con Pastorelli il posto di Simone è coperto, lo stesso a destra con Liberati per Belloni e per Galluzzo c’è Trebisondi. Quindi ogni tassello è tornato al suo posto, senza contare le riconferme come capitan Mecucci, Savarino, Gaudenzi. Sistemate le caselle under, procederemo anche alla ricerca di un nuovo centrale difensivo. Tolfa indebolito? Niente affatto, la squadra sarà competitiva per le prime posizioni come nell’annata appena conclusa. Presidente e ds sono al lavoro per allestire un undici di livello e la mia fiducia verso di loro è totale».

Nella Perla è stato dato il benvenuto ad Alessandro Caforio. L’ufficialità dell’accordo è arrivata giovedì pomeriggio con il difensore 31enne arrivato dal Civitavecchia ma che iniziò la stagione scorsa proprio con la maglia rossoblù. «Siamo contentissimi – commenta il ds Stefano Di Fiordo – e in settimana si conta di chiudere con un altro difensore. Poi l’attenzione si sposta sul centrocampo dove siamo scoperti. Servono un paio di pezzi dopo gli addii di Cuomo e Trebisondi mentre siamo vicino all’accordo con un under e sono in corso i colloqui con un giocatore senior. A luglio la squadra è quasi pronta, il che aiuta mister Nicola Salipante nel preparare al meglio i calciatori». Manuel Pagliuca non è stato riconfermato ma «con Tabarini Melara, Belardinelli, oltre a Cedeno e Scudi il reparto offensivo è sistemato. Inoltre inizierà ad allenarsi anche qualche juniores mentre per ufficializzare il raduno aspettiamo la fissazione della data della Coppa Italia di Promozione». Indicativamente la preparazione allo stadio Fronti verrà fissata intorno al 20 agosto.