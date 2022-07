Ancora caldo torrido, secondo il meteorologo Giuliacci in arrivo temperature oltre i 40gradi • Terzo Binario News

Se fino ad oggi abbiamo sofferto il caldo, dobbiamo metterci l’anima in pace ed attenderci il peggio. A dirlo è Andrea Giuliacci, noto meteorologo tv, che prevede che nei prossimi giorni le temperature possono raggiungere anche i 43 gradi.

Il picco è previsto dalla metà della settimana, dove non solo le temperature sono pronte a salire alle stelle ma anche il tasso di umidità.

Praticamente, secondo Giuliacci, per i prossimi giorni ci saranno picchi al di sopra dei 34 gradi in tante località, arrivando anche tra i 42 e i 43 gradi in alcune città. Ancora brutte notizie invece sul fronte dell’emergenza siccità.

Secondo Il meteorologo, eccetto qualche breve rovescio temporalesco, sarà una delle estati più torride e asciutte degli ultimi decenni.