Il Tolfa sbanca Ladispoli e già pensa al mercato • Terzo Binario News

Settimo sigillo per Bernardini, si guarda ai rinforzi in difesa

foto Nicoletta Vittori – Finalmente il Tolfa riesce a trovare quel minimo di continuità di risultati che permette di accorciare la classifica del girone A di Promozione. Nello scoppiettante 3-2 dell’Angelo Sale contro l’Academy Ladispoli – valido per la nona giornata del secondo campionato regionale – ottima la prestazione di Giovanni Bernardini, che sta dimostrando una confidenza con il gol non indifferente e il cui centro ha sbloccato l’incontro (settimo sigillo, il suo in maglia biancorossa).

Poi il solito timbro di Manuel Vittorini e infine la rete della vittoria segnata da Leonardo Converso. Questo significa un balzo in graduatoria non indifferente, visto il raggiungimento – con aggancio – del Santa Marinella a quota 12 al settimo posto.

La vetta è lontana 10 punti ma due vittorie e un pari nelle ultime tre uscite sono un viatico interessante per il prosieguo del campionato.

«Vista la partenza a passo lento di inizio torneo – scrivono dalla Pacifica – la trasferta contro una delle società più blasonate della regione come il Ladispoli, era un passaggio determinante ai fini del prosieguo del campionato, quella che poteva far comprendere meglio se i biancorossi potevano dare una svolta al proprio percorso, per cercare di raggiungere in seguito posizioni di classifica più consone al valore della rosa tolfetana. Dopo la vittoria con il Fiumicino, e la qualificazione ai quarti di coppa Italia con i due successo sul Grifone, i ragazzi di mister Michele Micheli superano in qualità e caparbietà una delle squadre che ad inizio stagione era considerata fra le pretendenti al passaggio di categoria. Vittoria importante ma c’è molto da lavorare specie in retroguardia visto che una squadra tanto prolifica continua a subire tanti gol, troppi se si coltivano ambizioni importanti».

Tra pochi giorni riapriranno le liste di trasferimento e, in questo senso, l’intenzione del Tolfa è quello di tornare sul mercato: «Di buon auspicio il rientro a Ladispoli di capitan Marco Roccisano che pian piano sta acquistando condizione, mentre sarà la società a fare delle valutazioni, e, nel caso ci siano possibilità, integrare al meglio con una se non due pedine da consegnare a mister Micheli».

Domenica allo Scoponi arriva il Pianoscarano dell’ex tecnico tolfetano Fabrizio Ercolani che sta facendo molto bene.