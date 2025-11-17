Piscina di Santa Marinella, mancano 700mila euro per completarla • Terzo Binario News

Si è tenuto oggi sul cantiere della Piscina Comunale di Santa Marinella un incontro cruciale per definire il futuro dei lavori, attualmente rallentati da controversie finanziarie.

Hanno partecipato il Sindaco Pietro Tidei, l’Assessore allo Sport Marina Ferullo, il Vicesindaco di Città Metropolitana Pierluigi Sanna, insieme a tutti i responsabili tecnici, l’Impresa Appaltatrice, la Direzione Lavori e il R.U.P.

Il Sindaco Tidei ha subito evidenziato le criticità finanziarie, ribadendo la ferma volontà dell’Amministrazione di portare a termine l’opera: “Il confronto si è concentrato sulla proposta dell’impresa che reclama maggiori costi rispetto al progetto iniziale. Questa richiesta, legata, tra gli altri, ad un presunto aumento del 30% richiesto dalla ditta specializzata in forniture delle piscine, si traduce in una carenza attuale di circa 700.000 euro rispetto alla contabilità.

L’Amministrazione Comunale ritiene che l’offerta iniziale vada rispettata, abbiamo avviato un confronto serrato per far quadrare i conti. Comune e Città Metropolitana hanno dichiarato la propria disponibilità a intervenire, nei limiti del possibile, vista l’entità delle somme. Ci siamo dati appuntamento per la prossima settimana allo scopo di definire la copertura. Certo è che parliamo di un’opera importante per la città e quindi non tollereremo ulteriori ritardi in tal senso, né lievitazioni assurde e/o ingiustificate dei costi. Vigileremo controllando e valutando ogni singola richiesta.”

Il Vicesindaco di Città Metropolitana, Pierluigi Sanna, si è mostrato risoluto e ottimista sulla conclusione positiva dei lavori, grazie anche al pressing locale: “L’incontro è stato fondamentale per mettere a fuoco le residue criticità contabili. Sono estremamente ottimista sul fatto che, grazie alla collaborazione tra le Istituzioni, risolveremo l’ostacolo finanziario. Ci tengo a sottolineare che, con la supervisione attenta e pedissequa del Sindaco Tidei, è impossibile che l’opera prevista non venga portata a termine e consegnata”.

L’Assessore allo Sport, Marina Ferullo, infine, ha sottolineato l’importanza sociale dell’impianto e il suo ruolo di mediazione tra le parti e la cittadinanza: “In qualità di Assessore e cittadina, sono portavoce delle esigenze delle Federazioni e delle promesse fatte ai nostri giovani ed alle famiglie. Mi sto adoperando in prima persona, con il prezioso supporto degli uffici tecnici, in particolare dell’Arch. Ermanno Mencarelli, anche in questo incontro al nostro fianco, per trovare soluzioni che permettano di superare i nodi tecnici e finanziari. L’impegno del Sindaco, mio e di tutta l’Amministrazione è massimo per garantire che l’impianto moderno e funzionale sia presto a disposizione di atleti e comunità.”