Il Tolfa non sbaglia e resta quarto: 3-1 al Capranica • Terzo Binario News

Il Tolfa non fallisce e conferma il quarto posto. Allo Scoponi i biancorossi hanno battuto l’Atletico Capranica 3-1 e il successo serve a rimanere agganciati al treno play-off mantenendo intatte le distanze in una giornata in cui le altre battistrada e le inseguitrici hanno vinto tutte. Primo resta il Santa Marinella a 47 punti, Grifone a 45, Ostiantica 43 e tolfetani a 42 e Salaria Vescovio 40.

Nella quarta giornata del girone A di Promozione, mister Roberto Macaluso sceglie de Clementi in porta, Santi e Ficorella esterni, capitan Roccisano e Salvato centrali, in mezzo al campo Bevilacqua, Imperiale e Pasquini, davanti Vittorini, Pangi e Martinelli. Così facendo, il tecnico si è tenuto il jolly Marziantonio pronto a subentrare e dando tempo a Fagioli di recuperare serenamente dall’infortunio. La squadra ospite, vincitrice dello scorso campionato di prima categoria, contrasta bene i collinari,

Prima frazione di gioco equilibrata e senza particolari sussulti ma il momento-chiave della partita si consuma cavallo dell’intervallo. Al 44’ Bevilacqua invita alla perfezione Martinelli, e il centravanti porta in vantaggio i biancorossi con un gran sinistro. Al 5’ della ripresa azione corale del Tolfa con cinque passaggi all’interno dell’area di rigore, Pangi trova libero ancora il numero 9 che raddoppia. I cimini dimezzano lo svantaggio con Rizzo al 29’ e al 43’ Fagioli dimostra di non essere appannato dall’infortunio e firma il 3-1.

«La gara è andata come si immaginava – spiega l’allenatore – con i capranichesi chiusi dietro. Li abbiamo scardinati grazie a una punizione veloce di Marco Bevilacqua che ha imbeccato Martinelli. Nella ripresa è cresciuto il gioco verticale trovando un bel raddoppio. Nell’unico tiro in porta concesso al Capranica abbiamo subito gol ma Fagioli l’ha richiusa. La squadra mi è piaciuta al cospetto di un avversario valido e si è data una risposta importanti ai successi delle compagini che ci precedono e di chi ci insegue. La risposta richiesta è arrivata così da mantenere la posizione con l’intenzione di mantenerla fino alla fine del campionato».