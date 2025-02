Il Santa Marinella Basket "spezza" le Frecce Romane 66-45 • Terzo Binario News

L’entusiasmo dei numerosi tifosi del S. Marinella basket accorsi al PalaCarducci domenica sera è stato premiato con una prova di carattere delle padrone di casa che battono le Frecce Romane con uno scarto di 21 punti.

La partita contro la ostica formazione romana, che all’andata era riuscita a vincere in una fredda serata di un giovedì di dicembre, non si preannunciava facile.

Le ragazze di coach Precetti hanno affrontato il match con grinta, lucidità e tanto cuore sin dal primo minuto.

La concentrazione altissima, la prontezza e la reattività non hanno permesso alle avversarie di superare i 20 punti nei primi due quarti. Forse hanno mostrato qual è la ricetta perfetta per la vittoria: unità e collaborazione a difesa del canestro, con rimbalzi e palle recuperate, e un gioco offensivo fluido e ad alte percentuali di realizzazione, con numerosi tiri da 3 punti e le top scorer Caccamo (19 pt) e Pennesi (20 pt) a guidare le compagne a suon di canestri.

All’intervallo lungo le santamarinellesi hanno accumulato un vantaggio di 27 punti che la squadra ospite, pur tentando, non è riuscita a recuperare, rosicando solo 6 punti sul punteggio finale.

L’impegno e la costanza premiano le tirreniche che esprimono il loro potenziale a 360° e trovano l’equilibrio richiesto dal Coach.

Mancano ancora due partite alla fine della prima fase, il campionato è ancora lunghissimo e la storia tutta da scrivere, ma la direzione sembra essere quella giusta.

Parziali:

26-14;21_6;11-12;8-13

Tabellino Santa Marinella Bk:

TERENZI 9, CACCAMO 19, PENNESI M 20; MORETTI, DEL VECCHIO 10, PENNESI E. 2, RATEANU 6, MARINO, ROGANI, AMALFITANO, MAGGI, DE ROSA. ALL. PRECETTI

Tabellino Frecce Romane Bk:

CAPRA 1, SPIZZICHINI 7, CACCIANI 1, RICCHI 2, CARE’, PERFILI 17, ALONZI, STASIO, MOSCIARELLI 17, CICUTI. ALL. LOMBARDI